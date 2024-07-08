Samsun'da Yapılan Şok Uygulamalarda Çok Sayıda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

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Samsun'da polis ekipleri yaptıkları şok uygulamalar neticesinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Konuyla ilgili 19 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'da narkotik, ilçe emniyet ve şube müdürlükleri ekiplerince 7 Temmuz tarihinde yapılan şok uygulamalar neticesinde 559 adet sentetik ecza, 34, 15 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 6,09 gram esrar, 3,02 gram skunk, 0,45 gram sentetik kannabinoid, 3 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 15 adet tabanca fişeği, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 32 bin 550 TL para ele geçirildi.

'Silahlı tehdit' suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs yakalandı. Toplamda 19 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - SAMSUN