Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
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Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

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Samsun merkezli operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, bazıları serbest bırakıldı.

31.01.2025 10:52
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Jandarmadan Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

SAMSUN - Samsun merkezli 4 ilde Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun merkezli Sinop, Amasya ve Şırnak illerini kapsayan yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin cep telefonları, sim kartları, tablet ve bilgisayarları ile akıllı saatlerine incelenmek üzere el konuldu.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.A.Ö. ve C.S. serbest bırakıldı.

Diğer şüpheliler M.A.A., Ü.O., N.A. ve U.S. ise Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika

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