Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 70 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 70 Gözaltı

Samsun\'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 70 Gözaltı
08.07.2025 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

12 ilde düzenlenen operasyonda 70 kişi gözaltına alındı, 2.6 milyar TL işlem hacmi tespit edildi.

Samsun merkezli 12 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 70 kişi gözaltına alınırken, polis 2.6 milyar TL'lik işlem hacmini tespit etti.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik bu sabah operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında Samsun merkezli olmak üzere 12 ilde bu sabah eş zamanlı operasyonlarda İstanbul, Ordu, Gümüşhane, Kastamonu, Artvin, İzmir, Çanakkale, Elazığ, Antalya, Erzincan ve Sinop'ta toplam 70 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 230 bin 600 TL nakit para, 720 adet sentetik ecza, 1.7 gram kokain, 2 adet ruhsatsız tabanca, 187 adet fişek, 30 adet kartuş, çok sayıda sim kart ve dijital materyal ele geçirildi. Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında 2 milyar 600 milyon TL'lik işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi. Şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına el konuldu.

Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 otomobil, 1 çekici araç ve 5 motosiklet tespit edilerek adli işlemler başlatıldı Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, samsun, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 70 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvan parkından kaçan aslanın kafesten çıktığı anlar güvenlik kamerasında Hayvan parkından kaçan aslanın kafesten çıktığı anlar güvenlik kamerasında
Ödemiş’teki yangın bölgesinde küçük Zeynep’ten itfaiye ekibini duygulandıran not Ödemiş'teki yangın bölgesinde küçük Zeynep'ten itfaiye ekibini duygulandıran not
Görüşmeler başladı Messi’nin yeni takımı belli oluyor Görüşmeler başladı! Messi'nin yeni takımı belli oluyor
DEM Parti heyeti, Bakan Tunç ile görüşecek DEM Parti heyeti, Bakan Tunç ile görüşecek
İlkin Aydın’dan kötü haber İlkin Aydın'dan kötü haber
11 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, kafede çay içerken yakalandı 11 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, kafede çay içerken yakalandı
Trump’tan Güney Kore ve Japonya için gümrük vergisi kararı Trump'tan Güney Kore ve Japonya için gümrük vergisi kararı
Kartalkaya faciasında kan donduran itiraf: Yangın paneline bakım yapmadık Kartalkaya faciasında kan donduran itiraf: Yangın paneline bakım yapmadık
Çıkmasını isteyen ev sahibine bıçakla dehşeti yaşattı Çıkmasını isteyen ev sahibine bıçakla dehşeti yaşattı
Fenerbahçe’de ayrılık resmen açıklandı Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı
Eski Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, CHP’den istifa etti Eski Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, CHP'den istifa etti

15:37
Zeydan Karalar tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi
Zeydan Karalar tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi
15:07
Yarın sıcaklıklar rekor kıracak, asfalt 50 dereceyi bulacak
Yarın sıcaklıklar rekor kıracak, asfalt 50 dereceyi bulacak
15:05
Özgür Özel, Cumhuriyet’e ’kanlı darbe’ diyen Çamlı’ya ateş püskürdü
Özgür Özel, Cumhuriyet'e 'kanlı darbe' diyen Çamlı'ya ateş püskürdü
13:41
Türkiye kahramanlarını uğurluyor Şehidin kızından herkesi ağlatan hareket
Türkiye kahramanlarını uğurluyor! Şehidin kızından herkesi ağlatan hareket
11:38
Kartalkaya davasında sanık Cemal Özer: Yangını gördüm ama kimseyi uyandırmadım
Kartalkaya davasında sanık Cemal Özer: Yangını gördüm ama kimseyi uyandırmadım
21:55
Sözde ’Müslümanlık’ temsilcisinin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’a dizdiği övgüler tepki çekti
Sözde 'Müslümanlık' temsilcisinin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a dizdiği övgüler tepki çekti
21:54
Milli Savunma Bakanı Güler, metan gazından zehirlenen askerleri hastanede ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Güler, metan gazından zehirlenen askerleri hastanede ziyaret etti
21:42
İstanbul’daki restoranda skandal Ağza alınmayacak küfürleri bardaklara bastılar
İstanbul'daki restoranda skandal! Ağza alınmayacak küfürleri bardaklara bastılar
21:10
Sultangazi’de polise bıçaklı saldırı Saldırgan biber gazıyla yakalandı
Sultangazi'de polise bıçaklı saldırı! Saldırgan biber gazıyla yakalandı
20:57
Akdeniz’de 5 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
20:53
Erikli sahilinde köpekbalığı paniği Kameralara böyle yansıdı
Erikli sahilinde köpekbalığı paniği! Kameralara böyle yansıdı
20:43
Manavgat Belediyesi’ne operasyonda çok sayıda tutuklama kararı
Manavgat Belediyesi'ne operasyonda çok sayıda tutuklama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2025 16:26:31. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 70 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.