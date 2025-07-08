Samsun\'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 70 Gözaltı

Samsun merkezli 12 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 70 kişi gözaltına alınırken, polis 2.6 milyar TL'lik işlem hacmini tespit etti.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik bu sabah operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında Samsun merkezli olmak üzere 12 ilde bu sabah eş zamanlı operasyonlarda İstanbul, Ordu, Gümüşhane, Kastamonu, Artvin, İzmir, Çanakkale, Elazığ, Antalya, Erzincan ve Sinop'ta toplam 70 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 230 bin 600 TL nakit para, 720 adet sentetik ecza, 1.7 gram kokain, 2 adet ruhsatsız tabanca, 187 adet fişek, 30 adet kartuş, çok sayıda sim kart ve dijital materyal ele geçirildi. Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında 2 milyar 600 milyon TL'lik işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi. Şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına el konuldu.

Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 otomobil, 1 çekici araç ve 5 motosiklet tespit edilerek adli işlemler başlatıldı Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN