Samsun\'da Yayalar Tehlike Yaratan İhlaller Yapıyor

Samsun'un ana arterlerinin birinde 90 ve 140 metre uzaklıktaki yaya geçitlerini kullanmak yerine bariyerlerden atlayarak yolun karşısına geçen bazı yayalar, hem canlarını hem de sürücülerin güvenliğini tehlikeye atıyor.

İlkadım ilçesindeki 19 Mayıs Bulvarı, Mecidiye Çarşısı ve Cumhuriyet Meydanı ile Bulvar AVM arasındaki yoğun yaya trafiğine rağmen, birçok vatandaş tehlikeyi göze alarak doğrudan yol ortasındaki bariyerin üstünden geçmeyi tercih ediyor. Bölgedeki Mecidiye Alt Geçidi ile Cumhuriyet Meydanı İç Kavşak yaya geçidine rağmen, özellikle yoğun saatlerde yüzlerce kişi, refüjdeki bariyerlerden atlayarak araç trafiğinin arasına dalıyor. Yayalar hem trafiği tehlikeye düşürüyor hem de kendi hayatlarını riske atıyor.

"Yiyeceğim bozulmasın diye kestirmeden geçtim"

Yayaların gerekçeleri ise dikkat çekici. Bazı vatandaşlar, "Acelem vardı, sıcakta elimdeki yiyecek bozulmasın diye kestirmeden geçtim" ya da, "Fark etmedim, benden önce geçen vardır diye geçtim" diyerek kendilerini savunuyor.

"Bir yıl önce çocuk aracın altında kaldı"

Bölgede uzun süredir esnaflık yapan Alper Erdal, yaşanan tehlikeye dikkat çekerek, "Bundan 1 yıl önce küçük bir çocuk karşıdan geçmek isterken araç çarptı. Bariyer sağlam bile olsa birkaç gün içinde yine kırılıyor. İnsanlar geçitleri uzak bulduğu için tehlikeyi tercih ediyor" dedi.

"Araç yoğunluğu var, karşıya geçmek zor"

Bazı vatandaşlar ise meydandaki kavşakta araç yoğunluğunun fazla olduğunu, bu nedenle güvenli bir şekilde karşıya geçmekte zorlandıklarını dile getirerek, tam bu noktaya yeni bir yaya geçidi yapılması çağrısında bulundu.

Yetkililerin yaya güvenliğini artıracak önlemler alması bekleniyor. - SAMSUN