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Samsun'da Yılbaşı Öncesi Yapılan Baskında Çok Sayıda Kaçak İçki ve Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da Yılbaşı Öncesi Yapılan Baskında Çok Sayıda Kaçak İçki ve Malzeme Ele Geçirildi

Samsun'da polis ekipleri tarafından yılbaşı öncesi yapılan baskında, kaçak içki üretimi yapan merdiven altı imalathanelerde çok sayıda etil alkol, kaçak içki, bandrol ve araç gereç ele geçirildi. Operasyonda 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun\'da Yılbaşı Öncesi Yapılan Baskında Çok Sayıda Kaçak İçki ve Malzeme Ele Geçirildi
29.12.2023 - 11:36,
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Samsun'da polis ekiplerinin yılbaşı öncesi yaptığı baskında çok sayıda etil alkol, kaçak içki, bandrol ve araç gereçler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yaklaşan yılbaşı ile beraber artacağı öngörülen alkollü içki tüketimine yönelik piyasada oluşacak olan talebi fırsata çevirmek ve halk sağlığını hiçe sayarak haksız kazanç sağlamak amacıyla merdiven altı ortamlarda kurulan yasa dışı imalathanelerde kaçak olarak üretilen içkileri piyasaya sürecekleri değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik süren çalışmalar kapsamında bir ikamete düzenlenen operasyonda çok sayıda malzeme ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından yapılan baskında 570 litre etil alkol, 171 şişe kaçak viski, bin 905 adet boş alkol şişesi, 8 bin 960 adet sahte bandrol ve etiket, 5 adet alkol yapımında kullanılan süzgeç, 670 adet kapak etiketi ve 17 adet boş alkol kutusu elde edildi.

Yapılan operasyonda yakalanan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Samsun, Güvenlik, Suç, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Yılbaşı Öncesi Yapılan Baskında Çok Sayıda Kaçak İçki ve Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Yılbaşı Öncesi Yapılan Baskında Çok Sayıda Kaçak İçki ve Malzeme Ele Geçirildi - Son Dakika
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