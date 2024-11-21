Samsun\'da Yol Verme Kavgası

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Samsun'da trafikte sürücüler arasında "yol verme" meselesi yüzünden gerginlik yaşandı. Kavgaya dönüşen gerginliği çevredeki vatandaşlar güçlükle yatıştırdı.

Olay, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü ile taksi şoförü arasında yol verme nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Otomobilden inen iki kişi taksi şoförünün yanına giderek fiziki müdahalede bulundu. Kavgaya dönüşen olaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Araya giren vatandaşlar ve özel güvenlik görevlileri, tarafları güçlükle ayırarak gerginliği yatıştırmaya çalıştı. Bölgede görevli bir polisin olay yerine gelmesiyle taraflar ayrılarak yoluna devam etti. - SAMSUN