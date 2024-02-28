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Samsun'da yurt dışından getirilerek parçaları satılmış gümrük kaçağı 2 otomobil ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da polis tarafından, yurt dışından getirilmiş ancak yasal süresi dolmasına rağmen çıkış yapmayan biri parçaları satılmış gümrük kaçağı iki otomobil ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, Türkiye'ye yurt dışından getirilmiş ancak yasal süresi dolmasına rağmen geri çıkış yapmayan yabancı plakalı iki otomobilin saklandığı yer tespit edildi. Polis, biri parçalanarak bazı parçaları satılmış halde olan 2 adet gümrük kaçağı otomobili ele geçirdi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.