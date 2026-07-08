Samsun'da Zincirleme Kaza

Samsun'un Atakum ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, sabah saat 08.50'de Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı Ömürevleri ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orta şeritte seyir halinde olan 5 araç henüz belirlenemeyen bir nedenle zincirleme kazaya karıştı.

Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, sürücü ve yolculardan yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle aksayan trafik, çalışmaların ardından yeniden normale döndü. - SAMSUN