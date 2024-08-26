Samsun\'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Atatürk Bulvarı Dolum Tesisi karşısı viyadük üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AKT 732, 05 AAR 033 ve 34 AZN 368 plakalı 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN
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