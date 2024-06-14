Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada, bir servis minibüsü önceki araca çarptı ve ardından bu araç da başka bir otomobile çarptı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

14.06.2024 20:42
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Samsun'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Atatürk Bulvarı Derbent mevkisinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan T. idaresindeki 55 C 0734 plakalı servis minibüsü önündeki Cihan M. yönetimindeki 55 ABU 013 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 55 ABU 013 plakalı otomobil de önündeki Hüseyin Ç.'nin kullandığı 34 CVS 354 plakalı otomobile arkadan çarptı. Zincirleme trafik kazasında, Nurcan G., Mehmet K. ve İran uyruklu Muhammed G. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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