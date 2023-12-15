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Samsun'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun\'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
15.12.2023 - 21:06,
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Samsun'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

SAMSUN - Samsun'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Piyade Er Erdoğan Dindar Bulvarı ile Atatürk Bulvarının kesiştiği yerdeki ışıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mertcan Oytun idaresindeki ABH 093 otomobil, Emir Ortaç yönetimindeki 55 BT 322 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle 55 BT 322 plakalı otomobil de önündeki Muhammet Demircan'ın kullandığı 55 AGY 656 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Zincirleme trafik kasasında, araç sürücüleri Mertcan Oytun ve Hamit Ortaç ile Fatma Ortaç ve Emir Ortaç yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Atatürk Bulvarı, Piyade, Samsun, Canik, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika


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