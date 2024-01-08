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Samsun'daki uyuşturucu imalatı operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'daki uyuşturucu imalatı operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda ele geçen uyuşturucu imalatıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu imalatı yaptıkları belirlenen B.U. ve S.O. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde, para ve diğer malzemeler ele geçirildi.

Samsun\'daki uyuşturucu imalatı operasyonunda 2 kişi tutuklandı
08.01.2024 - 19:17,
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Samsun'da polisin uyuşturucu bitki imalathanesine çevrilen adreslere düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerini yürüten Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesindeki ikametlerinde ışık düzenekleri, havalandırma, ısı ve iklimlendirme düzenekleri ile evlerini imalathaneye çevirdikleri tespit edilen zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu imalatı yaptıkları belirlenen B.U. (42), V.U. (38), O.U. (40) ve S.O. (20) yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 4 kilo 598 gram esrar, 1 kilo 329 gram skunk, 852 adet sentetik ecza, 83 gram kenevir tohumu, 43 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu madde imalatında kullanılan 17 litre sıvı madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca fişeği, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 38 bin 645 TL, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 50,5 gram altın, 9 bin 400 TL değerinde sahte para ele geçirildi. Ayrıca kenevir bitkisi yetiştirme düzeneğinde kullanılan imalathanede 41 adet saksı, 24 adet led ışıklandırma, 3 adet ısı nem ölçme cihazı, 2 adet havalandırma borusu, 1 adet vantilatör, 1 adet termometre ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. V.U. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, diğer 3 kişi ise nöbetçi mahkemeye sevk edildi. S.U. ve B.U. mahkemece tutuklanarak akşam saatlerinde Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, O.U. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'daki uyuşturucu imalatı operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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