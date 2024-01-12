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Samsun'dan Bodrum'a getirilen buzağıları gasp eden 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'dan Bodrum'a getirilen buzağıları gasp eden 6 kişi tutuklandı

Samsun'dan Muğla'nın Bodrum ilçesine 16 buzağı getiren 3 kişiyi silah ve bıçak zoruyla darp edip buzağılarına el koydukları suçlamasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı. Şüpheliler, daha önce buzağı satıcılarından aldıkları hayvanların öldüğü gerekçesiyle böyle bir olay gerçekleştirdikleri bildirildi.

Samsun\'dan Bodrum\'a getirilen buzağıları gasp eden 6 kişi tutuklandı
12.01.2024 - 19:04,  Güncelleme: 19:06
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Samsun'dan Muğla'nın Bodrum ilçesine 16 buzağı getiren 3 kişiyi silah ve bıçak zoruyla darp edip buzağılarına el koydukları suçlamasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

Samsun'da yaşayan Recep T.G., Hakan E. ve Sefa E., 16 buzağıyı satmak için Bodrum'a geldi. İddiaya göre, 3 kişi satış için İ.A. ile telefonda konuşarak anlaşma sağladı. 3 kişi anlaştıkları kişiyle Türkbükü'nde buluştu. İ.A. mandıralarının Cennet Koy mevkisinde olduğunu belirterek Samsun'dan gelen 3 kişiyi buzağılarla birlikte Cennet Koy'a götürdü. Buzağı satıcılarını, Cennet Koy'da İ.A. ve orada bekleyen silahlı A.Ç., M.Ç., D.K.,Y.A.,H.A. ve H.D. karşıladı.

Burada 7 şahıs, buzağı satıcısı 3 kişiyi silah ve bıçak zoruyla darp edip telefonlarını aldı. Satıcıları ölümle tehdit eden 7 kişilik grup, buzağıları kendi araçlarına yükleyip bölgeden uzaklaştı. Kendi imkanları ile karakola giden satıcıların ihbarı üzerine Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Aydın'a gitmek üzere yola çıkan şüpheliler, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT Timler ile Göltürkbükü ve Güvercinlik Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışmasıyla Güvercinlik Yol Kontrol Noktası'nda yakalandı. Olayda kullanılan çok sayıda tabanca ve bıçak ele geçirildi.

Öte yandan Aydın'da yaşayan şüphelilerin daha önce buzağı satıcılarından yine hayvan aldıkları ve aldıkları hayvanların öldüğü gerekçesiyle böyle bir olay gerçekleştirdikleri bildirildi. Şahıslar, buzağı satıcılarının şüphelenmemesi için satıcıları Aydın yerine Bodrum'a çağırdıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden D.K. adli kontrolle serbest bırakılırken, 6 kişi tutuklandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'dan Bodrum'a getirilen buzağıları gasp eden 6 kişi tutuklandı - Son Dakika


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