Samsun Emniyet Müdürlüğü, Narkotik ve Güvenlik Projelerini Anlattı - Son Dakika
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Samsun Emniyet Müdürlüğü, Narkotik ve Güvenlik Projelerini Anlattı

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Narkotik ve Güvenlik Projelerini Anlattı

Samsun Emniyet Müdürlüğü görevlileri, NARVAS, UYUMA ve KADES projelerini tanıtmak için ilçelerdeki iş yerlerini ziyaret etti. Vatandaşlardan asayiş, narkotik ve güvenlikle ilgili konuları bildirmeleri istendi ve NARVAS projesi ile uyuşturucu ticaretine karşı 7/24 görev yapıldığı belirtildi.

07.02.2024 15:16
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Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan emniyet müdür yardımcıları, birim amirleri, ilçe emniyet müdürleri ve polis merkezi amirleri, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek Narkotik Veri Analiz Sistemi (NARVAS), Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) projelerini anlattı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü görevlileri İlkadım, Atakum, Canik, Tekkeköy ilçelerinde bulunan iş yerlerini ziyaret ederek NARVAS, UYUMA ve KADES projelerini anlattı. Esnaf ziyaretlerinde, vatandaşlardan asayiş, narkotik ve güvenlikle ilgili her konuyu 112'ye bildirmeleri ve NARKOALAN uygulamalarını izlemeleri istenirken, NARVAS projesinden gelen verilerin analizi ile cadde, sokak, park ve bahçelerin zehir tacirlerine, torbacılara ve uyuşturucu kullanıcılarına dar edileceği ve 7/24 görev yapıldığı bildirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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