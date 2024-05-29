Samsun Emniyet Müdürlüğü, öğrencilere yasa dışı bahis konusunda seminer verdi - Son Dakika
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Samsun Emniyet Müdürlüğü, öğrencilere yasa dışı bahis konusunda seminer verdi

Samsun Emniyet Müdürlüğü, öğrencilere yasa dışı bahis konusunda seminer verdi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Yakakent 100. Yıl Ortaokulu'nda öğrencilere siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı, dijital okuryazarlık ve yasa dışı bahis konularında seminer düzenledi. Toplamda 200 kişiye ulaşılan seminerlerde öğrencilere bilinçli internet kullanımı ve yasa dışı bahis tehlikeleri hakkında bilgi verildi.

29.05.2024 17:21
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri öğrencilere yasa dışı bahis konusunda seminer verdi.

Polis ekipleri tarafından Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesinde eğitim gören lise öğrencilerine ve Yakakent 100. Yıl Ortaokulu Konferans Salonunda ortaokul öğrencilerine yönelik siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı, dijital okuryazarlık ve yasa dışı bahis konularında seminer verildi. Seminerde toplamda 200 kişiye ulaşıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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