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Samsun Emniyet Müdürlüğü, Vatandaşları Suç Konularında Bilgilendiriyor - Son Dakika
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Samsun Emniyet Müdürlüğü, Vatandaşları Suç Konularında Bilgilendiriyor

Samsun Emniyet Müdürlüğü polisleri, dolandırıcılık, hırsızlık ve benzeri suç konularında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışmaları düzenliyor. İlkadım ve Canik ilçelerinde mahalle muhtarları ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarıyla suç ve suçlularla mücadelede KADES ve 112 Acil Çağrı Merkezi ihbarlarının önemi vurgulanıyor. Ayrıca, halk eğitim merkezleri, okullar, meydanlar ve caddelerde dağıtılan broşürlerle de toplumsal farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Vatandaşları Suç Konularında Bilgilendiriyor
04.01.2024 - 21:56,
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Samsun Emniyet Müdürlüğü polisleri vatandaşları, dolandırıcılık, hırsızlık ve benzeri suç konularında vatandaşları bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri İlkadım ve Canik'te vatandaşlara yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda dolandırıcılık, hırsızlık gibi konularda KADES ve 112 Acil Çağrı Merkezine yapılacak olan ihbarların suç ve suçlularla mücadeledeki öneminin vurgulanması, toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla, mahalle muhtarları ile öğrencilerin katılımlarıyla bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi. Halk eğitim merkezleri ve okullar ziyaret edilerek halkın yoğun olarak bulunduğu meydan ve caddelerde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşürler vatandaşlara dağıtıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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