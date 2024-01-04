Samsun Emniyet Müdürlüğü, Vatandaşları Suç Konularında Bilgilendiriyor

Samsun Emniyet Müdürlüğü polisleri vatandaşları, dolandırıcılık, hırsızlık ve benzeri suç konularında vatandaşları bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri İlkadım ve Canik'te vatandaşlara yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda dolandırıcılık, hırsızlık gibi konularda KADES ve 112 Acil Çağrı Merkezine yapılacak olan ihbarların suç ve suçlularla mücadeledeki öneminin vurgulanması, toplumsal farkındalık oluşturulması amacıyla, mahalle muhtarları ile öğrencilerin katılımlarıyla bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi. Halk eğitim merkezleri ve okullar ziyaret edilerek halkın yoğun olarak bulunduğu meydan ve caddelerde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşürler vatandaşlara dağıtıldı. - SAMSUN