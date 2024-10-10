Samsun Emniyeti'ne 91 Yeni Araç Takviyesi - Son Dakika
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Samsun Emniyeti'ne 91 Yeni Araç Takviyesi

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Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne İçişleri Bakanlığı tarafından tahsis edilen 91 yeni araç, düzenlenen törenle hizmete girdi. İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, suçla mücadelede etkinliğin artacağını belirtti.

10.10.2024 20:03  Güncelleme: 20:10
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Samsun Emniyeti'ne 91 yeni araç takviyesi

Müdür Arıbaş: "Şehrimizde hiçbir suçlu elini kolunu sallayarak dolaşamayacak"

SAMSUN - İçişleri Bakanlığı tarafından Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilen 91 yeni araç, düzenlenen törenle hizmete girdi. Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, "Yeni alınan araçlarımızla birlikte ilimiz genelinde resmi ekip sayımız yüzde 86, sivil ekip sayımız yüzde 21, trafik ekip sayımız yüzde 14 oranında artmıştır. Şehrimizde hiçbir suçlu elini kolunu sallayarak dolaşamayacak" dedi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde 91 adet sıfır ekip aracının 'Hizmete Alım Töreni' yapıldı. Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın da katıldığı tören ilk olarak saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Akabinde konuşma yapan Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, "Samsun'umuzun huzuru ve güvenini sağlamak üzere 24 saat görevimizin başındayız. Yeni araçlarımızla birlikte, suçla mücadeledeki etkinliğimiz artacaktır.

Yeni alınan araçlarımızla birlikte ilimiz genelinde resmi ekip sayımız yüzde 86, sivil ekip sayımız yüzde 21, trafik ekip sayımız yüzde 14 oranında artmıştır. Trafik ekip araçlarımızın tamamı yenilenmiştir. Sonuç olarak büroda çalışan personel sayımız azaltılarak, sahada çalışan personel sayımız artırılmıştır" diye konuştu.

"Tüm suç türlerine yönelik aydınlatma oranlarında yüzde 97,1 ile ülke ortalamasının üzerindeyiz"

Törende yaptıkları çalışmalardan bahseden Müdür Arıbaş, "2024 yılında aranan şahıs yakalamalarında ülkemiz genelinde 2. sırada yer almaktayız. Tüm suç türlerine yönelik aydınlatma oranlarında yüzde 97,1 ile ülke ortalamasının üzerindeyiz. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü olarak en temel ilkemiz Samsun'umuzun huzuru ve güvenliğidir. Kurtuluş meşalesinin yakıldığı Samsun'umuzda; organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, aranan şahıslarla, düzensiz göçle, kadına karşı şiddetle ve her türlü suç ve suçluyla kararlı mücadelemiz devam etmektedir. Bu kapsamda ilimizde küçük/büyük her türlü organize suç örgütleriyle etkin ve kararlı mücadele etmekteyiz. Zehir tacirlerine, sokak satıcılarına, torbacılara geçit vermeyeceğiz. Şehrimizde hiçbir suçlu elini kolunu sallayarak dolaşamayacak. Aranan tüm şahısları tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Göçmen kaçakçılığı yapan organizatörlere ve düzensiz göçmenlere müsaade etmeyeceğiz. Kadına karşı şiddete sıfır tolerans ilkesiyle, kadına şiddet uygulamaya kalkanlara, onların huzuruna kast edenlere rahat nefes aldırmayacağız. Son olarak araçların İl Emniyet Müdürlüğümüze kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından yapılan dua ile araçlar hizmete sunuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun Emniyeti'ne 91 Yeni Araç Takviyesi - Son Dakika

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