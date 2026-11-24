Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- Ankara kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hızır P. yönetimindeki 34 NAD 73 plakalı otomobil ile İbrahim G. idaresindeki 34 BFJ 647 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan Beyza Ü. ve Beyza P. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.