Samsun Havza'da otomobilin tıra çarptığı kazada 6 kişi yaralandı

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Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin tıra çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Muhammet Ali Ş.'nin (44) kullandığı 19 ACY 505 plakalı otomobil, aynı yönde seyir eden Ercan T. yönetimindeki 52 ACS 509 plakalı tıra yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü Muhammet Ali Ş. ile otomobilde bulunan Fatma Nur (18), Özdoğan (12), Fatma (70), Kübra Senem (14) ve Seçil Ş. (38) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN