Samsun Havza'da tırda narkotik köpeği Pera'nın tepkisiyle 456 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun Havza'da tırda narkotik köpeği Pera'nın tepkisiyle 456 gram metamfetamin ele geçirildi

Samsun Havza\'da tırda narkotik köpeği Pera\'nın tepkisiyle 456 gram metamfetamin ele geçirildi
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Samsun'un Havza ilçesinde durdurulan bir tırda, narkotik dedektör köpeği Pera'nın tepki vermesi üzerine buzdolabında 456 gram metamfetamin ve 4 uyuşturucu aparatı bulundu. Olayla ilgili tır sürücüsü M.D. gözaltına alınırken, uyuşturucu maddelere el konuldu.

Samsun'un Havza ilçesinde tırda narkotik köpeği "Pera" ile yapılan aramada 456 gram metamfetamin ele geçirildi. Olaya ilişkin sürücü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Havza ilçesinde şüpheli bir tırı durdurdu. M.D. (35) idaresindeki tırda detaylı arama gerçekleştirildi. Narkotik dedektör köpeği Pera'nın tepki vermesi üzerine buzdolabında 456 gram metamfetamin ile 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelere el konulurken, tır sürücüsü M.D. gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Narkotik, Samsun, Havza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun Havza'da tırda narkotik köpeği Pera'nın tepkisiyle 456 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Havza'da tırda narkotik köpeği Pera'nın tepkisiyle 456 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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