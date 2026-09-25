Samsun Havza\'da 25 yaşındaki inşaat işçisi kaldığı konteynerde ölü bulundu

Samsun'un Havza ilçesinde bir inşaat şantiyesinde çalışan 25 yaşındaki Salih Şimşek, kaldığı konteynerde diğer işçiler tarafından hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

ARKADAŞLARI HAREKETSİZ HALDE BULDU

Olay, Havza ilçesinde özel bir firmaya ait inşaat şantiyesinde meydana geldi. Kayseri'nin Develi ilçesi nüfusuna kayıtlı Salih Şimşek, çalıştığı şantiyede konakladığı konteynerde diğer çalışanlar tarafından hareketsiz halde bulundu.

İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şimşek'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Olay yerindeki incelemelerin ardından Şimşek'in cansız bedeni Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 25 yaşındaki işçinin ölüm nedenine ilişkin henüz bilgi paylaşılmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı.