Samsun İlkadım\'da 7 kişiyi yaralayan motosikletli saldırgan 83 yıl 4 ay hapis aldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde motosikletli şahısların pompalı tüfekle ateş açması sonucu aralarında yoldan geçenlerin de bulunduğu 7 kişinin yaralanmasına ilişkin davada sanık, toplam 83 yıl 4 ay hapis ve 8 bin 300 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Olay, 15 Ağustos 2025 tarihinde İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi Unkapanı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle olay yerine gelen 2 kişiden motosikleti kullanan şahıs kask takarken, arkasında oturan Akın A. pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu aralarında yoldan geçenlerin de bulunduğu 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Akın A. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Akın A.'yı Berkay S.'yi öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıl, Emre Y.'yi öldürmeye teşebbüs suçundan 14 yıl 2 ay, Yahya K.'yı öldürmeye teşebbüs suçundan 11 yıl 8 ay, Mehmet Ali Y.'yi öldürmeye teşebbüs suçundan 12 yıl 6 ay, Yiğit Talha S.'yi öldürmeye teşebbüs suçundan 11 yıl 8 ay, Salih U.'yu öldürmeye teşebbüs suçundan 8 yıl 4 ay ve Erdal Ş.'yı öldürmeye teşebbüs suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığa ayrıca silahla ilgili suçtan 1 yıl 8 ay hapis ve 8 bin 300 lira adli para cezası verildi. Mahkemece Akın A.'nın toplam 83 yıl 4 ay hapis ve 8 bin 300 lira adli para cezasına çarptırılmasına, tutukluluk halinin devamına karar verildi.