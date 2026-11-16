Samsun İlkadım'da 8 yıl 4'er ay hapis cezalı 2 hükümlü emniyet çalışmasıyla yakalandı - Son Dakika
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Samsun İlkadım'da 8 yıl 4'er ay hapis cezalı 2 hükümlü emniyet çalışmasıyla yakalandı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan 8 yıl 4'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Yakalanan 2 hükümlü, gerekli işlemler için ilgili birimlere teslim edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçundan haklarında 8 yıl 4'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. ile aynı suçtan aynı miktarda hapis cezası bulunan S.Ş.'yi yakaladı.

Yakalanan 2 hükümlü, gerekli işlemler için ilgili birimlere teslim edildi.

Kaynak: İHA
Uyuşturucu3. SayfaİlkadımSamsunAdliyeGüncelSon Dakika

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