Samsun İlkadım'da hafif ticari araç motosiklete çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Samsun İlkadım'da hafif ticari araç motosiklete çarptı, sürücü yaralandı

Samsun İlkadım\'da hafif ticari araç motosiklete çarptı, sürücü yaralandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı Irak uyruklu sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da hafif ticari araç ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Çifte Hamam Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Necati Efendi Sokak'tan caddeye çıkan Y.İ. idaresindeki 55 LA 719 plakalı hafif ticari araç, Irak uyruklu S.A. yönetimindeki 55 MA 4118 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü S.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

İnceleme, 3. Sayfa, İlkadım, Samsun, Irak, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun İlkadım'da hafif ticari araç motosiklete çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun İlkadım'da hafif ticari araç motosiklete çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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