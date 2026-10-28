Samsun İlkadım\'da hafif ticari aracın çarptığı kadının bacağı kırıldı

Samsun İlkadım'da hafif ticari aracın çarptığı kadının bacağı kırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Samsun İlkadım'da Belediye Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan kadına hafif ticari araç çarptı. Bacağı kırılan kadın, motosikletli ambulans ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun'da kavşakta yolun karşısına geçmekte olan kadın, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Belediye Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Esmanur K.'ye, F.K.'nin kullandığı 07 ACU 07 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadının bacağının kırıldığı öğrenildi. Yaralı kadına olay yerinde ilk müdahaleyi motosikletli ambulans ekipleri yaptı. Akabinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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