Samsun İlkadım\'da kayan motosikletten düşen sürücü ve yolcu yara almadan kurtuldu

Samsun'da kavşakta dönüş yaptığı sırada kayan motosiklet devrildi. Yere düşerek sürüklenen sürücü ve yolcu kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AVC 683 plakalı motosiklet, dönüş yaptığı sırada kayarak devrildi. Motosiklette bulunan sürücü ve arkasındaki yolcu yere düşerken, çevredeki vatandaşlar yardımlarına koştu.

Kazada yaralanan olmazken motosiklette maddi hasar oluştu.