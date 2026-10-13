Samsun İlkadım'da kayan motosikletten düşen sürücü ve yolcu yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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Samsun İlkadım'da kayan motosikletten düşen sürücü ve yolcu yara almadan kurtuldu

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Samsun İlkadım\'da kayan motosikletten düşen sürücü ve yolcu yara almadan kurtuldu
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Samsun'un İlkadım ilçesindeki Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Kavşağı'nda dönüş yapan motosiklet kayarak devrildi. Devrilen motosikletten yere düşen sürücü ve yolcu yara almazken çevredeki vatandaşlar yardıma koştu, motosiklette maddi hasar oluştu.

Samsun'da kavşakta dönüş yaptığı sırada kayan motosiklet devrildi. Yere düşerek sürüklenen sürücü ve yolcu kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AVC 683 plakalı motosiklet, dönüş yaptığı sırada kayarak devrildi. Motosiklette bulunan sürücü ve arkasındaki yolcu yere düşerken, çevredeki vatandaşlar yardımlarına koştu.

Kazada yaralanan olmazken motosiklette maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA
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