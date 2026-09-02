Samsun İlkadım'da kumar denetiminde 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza kesildi - Son Dakika
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Samsun İlkadım'da kumar denetiminde 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza kesildi

Samsun İlkadım\'da kumar denetiminde 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza kesildi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kahvehanede düzenlenen kumar denetiminde iskambil kağıtlarıyla oynayan 3 kişi tespit edildi. Şahıslara toplam 34 bin 812 lira idari para cezası uygulanırken, masadaki 5 bin 100 liraya el konuldu, iş yeri sorumlusu hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kahvehanede yapılan kumar denetiminde iskambil kağıtlarıyla kumar oynadığı belirlenen 3 kişiye toplam 34 bin 812 lira idari para cezası uygulanırken, masa üzerindeki 5 bin 100 liraya el konuldu.

Samsun'da polis tarafından kumar oynanmasının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İlkadım ilçesinde faaliyet gösteren bir kahvehanede denetim gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde, oyun masasında bulunan 3 şahsın iskambil kağıtlarıyla kumar oynadığı tespit edildi. Şahıslara toplam 34 bin 812 TL idari para cezası uygulanırken, masa üzerinde bulunan 5 bin 100 TL'ye el konuldu. İş yeri sorumlusu E.Ç. (56) hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İlkadım, Samsun, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun İlkadım'da kumar denetiminde 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun İlkadım'da kumar denetiminde 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza kesildi - Son Dakika
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