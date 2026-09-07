Samsun İlkadım'da panelvan SUV'a çarptı, 1 sürücü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun İlkadım'da panelvan SUV'a çarptı, 1 sürücü yaralandı

Samsun İlkadım\'da panelvan SUV\'a çarptı, 1 sürücü yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde Fuar Caddesi'nde panelvan minibüsün SUV araca arkadan çarpması sonucu panelvan sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde panelvan minibüsün SUV araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Fuar Caddesi üzeri minibüs hatlarının bulunduğu mevkide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu Mohamed Farok Arjanı idaresindeki 55 MA 3318 plakalı panelvan minibüs, önünde seyreden Tuncay Övecik yönetimindeki 61 LC 173 plakalı SUV araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle panelvan minibüsün sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından olay yerine ilk olarak motosikletli ambulans ekipleri sevk edildi. Daha sonra bölgeye kara ambulansı gönderildi. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde kalan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Sedyeye alınan yaralı sürücü, kara ambulansıyla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, İlkadım, Samsun, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun İlkadım'da panelvan SUV'a çarptı, 1 sürücü yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu’da kaybolan Nuriye Bölükbaş’ın cansız bedeni göl kenarında bulundu Bolu'da kaybolan Nuriye Bölükbaş'ın cansız bedeni göl kenarında bulundu
Belçika’da camiye İslam karşıtı saldırı Belçika'da camiye İslam karşıtı saldırı
Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi Karşısında görünce sevinçten bayıldı Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi! Karşısında görünce sevinçten bayıldı
Adana’da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı Vicdanların kuruduğu anlar kamerada Adana'da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı! Vicdanların kuruduğu anlar kamerada
DEM Parti’nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz
DEM Parti’de Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden Eş Genel Başkan seçildi DEM Parti'de Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden Eş Genel Başkan seçildi

12:44
Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hoşuna gidecek talimat
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat
12:14
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...
11:58
Serhat Kılıç’a veda Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu, sözleri yürek dağladı
Serhat Kılıç'a veda! Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu, sözleri yürek dağladı
11:31
İtirafçılar konuştu, Ahbap’ta 5. dalga Nakit çekilen para inanılmaz
İtirafçılar konuştu, Ahbap'ta 5. dalga! Nakit çekilen para inanılmaz
11:25
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi İtiraf etti
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti
11:21
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 12:49:36. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun İlkadım'da panelvan SUV'a çarptı, 1 sürücü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement