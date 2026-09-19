Samsun Kavak\'ta Huzur Turizm otobüsünde yangın çıktı, otobüstekiler tahliye edildi

Samsun Kavak'ta Huzur Turizm otobüsünde yangın çıktı, otobüstekiler tahliye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Samsun-Ankara karayolu Kavak ilçesi Tekeli Sapağı mevkisinde, Huzur Turizm'e ait 58 SH 045 plakalı yolcu otobüsünün arka kısmında yangın çıktı. Yolcular tahliye edildi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Samsun'da seyir halindeki yolcu otobüsünün arka kısmında yangın çıktı. Yangında otobüsteki yolcular tahliye edildi.
Yangın, Samsun- Ankara karayolu Kavak ilçesi Tekeli Sapağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 58 SH 045 plakalı Huzur Turizm'e ait yolcu otobüsünün arka kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine otobüsteki yolcular tahliye edilirken, olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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