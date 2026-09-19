Samsun Kavak\'ta Huzur Turizm otobüsünde yangın çıktı, otobüstekiler tahliye edildi

Samsun'da seyir halindeki yolcu otobüsünün arka kısmında yangın çıktı. Yangında otobüsteki yolcular tahliye edildi.

Yangın, Samsun- Ankara karayolu Kavak ilçesi Tekeli Sapağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 58 SH 045 plakalı Huzur Turizm'e ait yolcu otobüsünün arka kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine otobüsteki yolcular tahliye edilirken, olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.