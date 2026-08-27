Samsun Kavak\'ta Trafik Denetimleri Sürüyor

Samsun Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri, ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda sürücülerin alkol ve ehliyet kontrolleri yapılırken, trafik güvenliğinin sağlanması ve kamu düzeninin korunmasına yönelik denetimler gerçekleştiriliyor. Özellikle alkollü araç kullanımının önlenmesi ve sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığının kontrol edilmesine yönelik uygulamalarda ekipler, sürücü ve araçlar üzerinde gerekli kontrolleri yapıyor. Emniyet ekiplerinin, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki denetimlerine devam edeceği bildirildi.