Samsun Ladik\'te okul servisi denetiminde aykırı sürücülere idari yaptırım uygulandı

Samsun'un Ladik ilçesinde, öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla okul servis araçlarına yönelik denetimler sürüyor.

Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Uğur Menekşe başkanlığında, emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde; araçların teknik durumu, gerekli belgeleri, emniyet kemerleri, öğrenci taşıma kapasitesi ve sürücülerin yasal yükümlülükleri kontrol edildi.

Mevzuata aykırı durum tespit edilen sürücülere idari yaptırım uygulanırken, eksikliklerin giderilmesi ve trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

DENETİMLER EĞİTİM YILI BOYUNCA SÜRECEK

Yetkililer, denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca kesintisiz devam edeceğini belirterek, temel amaçlarının öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak ve trafik bilincini artırmak olduğunu vurguladı.

Ladik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, emniyet ve Ladik Belediyesi zabıta ekipleri koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalarla okul servis taşımacılığında güvenlik standartlarının korunmasına ve öğrencilerin güvenliğinin en üst düzeyde tutulmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.