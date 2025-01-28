Samsun Limanı'nda gemi yangını
SAMSUN - Samsun Limanı'nda bulunan bir gemide çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Ceynak Grup Samsunport Sanayi Rıhtımı'nda demirli bulunan Uçak Kardeşler-Menas isimli kuru yük gemisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine römorkörler, sahil güvenlik ve deniz polisi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Geminin makine dairesinde çıkan yangına, yangın söndürme römorkörleri müdahale etti. Yapılan müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışması başlatıldı.
Gemi yangını ve söndürme çalışması dron ile havadan görüntülendi.
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