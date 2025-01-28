Samsun Limanı'nda Gemi Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun Limanı'nda Gemi Yangını Kontrol Altına Alındı

Samsun Limanı'nda bir kuru yük gemisinde çıkan yangın, 2 buçuk saat süren hummalı çalışmaların ardından kontrol altına alındı. İtfaiye Daire Başkanı Özcan, olayda dumandan etkilenme olmadığını açıkladı.

28.01.2025 21:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtfaiye Daire Başkanı Özcan: "2 buçuk saat süren hummalı çalışma ile yangın kontrol altına alındı"

"Dumandan etkilenme söz konusu olmadı"

SAMSUN - Samsun Limanı'nda kuru yük gemisinde çıkan yangınla ilgili açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ertan Özcan, "Yangın bölgesinde müşterek bir çalışma yapılarak, 2 buçuk saat süren hummalı çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Gemide yangın başladığı andan itibaren 5 personel kendi imkanlarıyla tahliye oldu. Dumandan etkilenme söz konusu olmadı" dedi.

Ceynak Grup Samsunport Sanayi Rıhtımı'nda demirli bulunan Uçak Kardeşler-Menas'a ait Palau bayraklı Fıruze G adlı kuru yük gemisinde sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine römorkörler, sahil güvenlik, deniz polisi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Geminin makine dairesinde çıkan yangına, yangın söndürme römorkörleri ile denizden müdahale etti. İtfaiyenin de karadan destek verdiği çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.

Gemi yangını ile ilgili açıklama yapan İtfaiye Daire Başkanı Ertan Özcan, "Bu sabah 09.00 sıralarında 'Firuz G' isimli yük gemisinin eksi 1 katında bulunan makine dairesi ve jeneratör odasında henüz sebebini belirleyemediğimiz bir yangın meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşen gemi yangını ihbarı üzerine İlkadım itfaiye ekibimizden çok sayıda araç gereç ve personeli yangın bölgesine sevk ettik. Yangın bölgesinde yaklaşık 15 araç ve 50 personel çalıştı. Bunun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi SASKİ ekiplerimiz, ilçe belediyesinden su tankerleri, Sahih Güvenlik Komutanlığı'ndan söndüren gemileri ile yangın bölgesinde müşterek bir çalışma yapılarak, 2 buçuk saat süren hummalı çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Gemide yangın başladığı andan itibaren 5 personel kendi imkanlarıyla tahliye oldu. Akabinde biz yangın bölgesine intikal ederek söndürme çalışmalarına başladık. Dumandan etkilenme söz konusu olmadı. Ekiplerimiz içeride kişisel ekipmanlarını kullanarak yangına müdahale ettiler" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Denizcilik, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun Limanı'nda Gemi Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
10:10 Erdoğan ’’Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız’’ dedi, Bakan Ersoy’un dudaklarından tek cümle döküldü Erdoğan ''Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız'' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
09:42 Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı
07:22 Siirt Belediyesi’ne kayyum atandı Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
15:45 İnci Türkay, Londra’ya taşınma nedenini açıkladı: Ona fırsatlar sunmak istedim İnci Türkay, Londra'ya taşınma nedenini açıkladı: Ona fırsatlar sunmak istedim
15:30 Takım arkadaşını tokatlayan futbolcuya unutamayacağı ceza Takım arkadaşını tokatlayan futbolcuya unutamayacağı ceza
15:30 Meşhur Türk giyim firması Araplardan geri alınıyor Meşhur Türk giyim firması Araplardan geri alınıyor
15:28 Özgür Özel cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini açıkladı, İmamoğlu ve Yavaş’a teşekkür etti Özgür Özel cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini açıkladı, İmamoğlu ve Yavaş'a teşekkür etti
15:21 Galatasaraylılara müjde İşte Ziyech’in yeni takımı Galatasaraylılara müjde! İşte Ziyech'in yeni takımı
15:14 Fenerbahçe Hande Baladın’ı alıyor Fenerbahçe Hande Baladın'ı alıyor
14:59 Ozan Akbaba’dan şaşırtan itiraf: Sıla’dan dayak yedim Ozan Akbaba'dan şaşırtan itiraf: Sıla'dan dayak yedim
14:50 ABD, Melania Trump’ın pozunu konuşuyor ABD, Melania Trump'ın pozunu konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 11:48:38. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun Limanı'nda Gemi Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.