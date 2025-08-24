Yaşlı adam Samsun otobüs terminalinde ölü bulundu - Son Dakika
Yaşlı adam Samsun otobüs terminalinde ölü bulundu

Yaşlı adam Samsun otobüs terminalinde ölü bulundu
24.08.2025 13:59
Yaşlı adam Samsun otobüs terminalinde ölü bulundu
Samsun'da 70 yaşındaki Ertuğrul Çetinkaya, otobüs terminalinde ölü olarak bulundu.

Samsun'da şehirlerarası otobüs terminalinde bir kişi ölü olarak bulundu. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Yusuf Ziya Yılmaz Şahirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs terminalinin bahçesindeki Suluova Yazıhanesi yanında koltuklar üzerinde yatar bir kişiyi fark eden yazıhane çalışanı, şahsı uyandırmak isteyince tepki vermemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde şahsın ölmüş olduğu ortaya çıktı.

Samsun'da 1 kişi otobüs terminalinde ölü bulundu

3-4 GÜNDÜR OTOBÜS TERMİNALİNDE KALDIĞI BELİRLENDİ

Polis yaptığı araştırmada ölen kişinin 70 yaşındaki Ertuğrul Çetinkaya oluğunu ve 3-4 gündür otobüs terminalinde kaldığını tespit etti. Adli tabip tarafından yapılan incelemede Ertuğrul Çetinkaya'nın doğal ölüm sonucu hayatını kaybettiği yönünde karar verildi. Çetinkaya'nın cansız bedeni Mezarlıklar Müdürlüğü morguna kaldırılarak yakınları ile irtibata geçildi.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Yaşlı adam Samsun otobüs terminalinde ölü bulundu - Son Dakika

