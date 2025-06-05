Samsun Polisi Hayvan Pazarlarında Uyardı

Samsun polisi hayvan pazarlarında sahte paraya karşı uyardı
SAMSUN - Samsun polisi hayvan pazarlarında sahte para ve dolandırıcılığa karşı karşı uyarıda bulundu.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik, Asayiş ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında hayvan pazarlarında bilgilendirme yapıldı.
Hayvan satışı yapan vatandaşlara yönelik düzenlenen çalışmalarda, sahte para, yankesicilik ve dolandırıcılık gibi suçlara karşı dikkatli olunması konusunda uyadıda bulunuldu. Ekiplerce sözlü uyarıların yanı sıra hazırlanan bilgilendirici broşürler de dağıtılarak vatandaşların farkındalığı artırıldı.
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