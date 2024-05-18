Samsun Polisi Okul Çevrelerini Denetlerken İnsanları Bilgilendiriyor - Son Dakika
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Samsun Polisi Okul Çevrelerini Denetlerken İnsanları Bilgilendiriyor

Samsun Polisi Okul Çevrelerini Denetlerken İnsanları Bilgilendiriyor

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, çocukların güvenli bir eğitim öğretim hayatı sürdürmelerini sağlamak amacıyla okul çevreleri ile servis araçlarını denetledi. 73 ekip ve 215 personel tarafından gerçekleştirilen uygulamada 257 okulun çevresi, 53 metruk bina, 169 umuma açık iş yeri, park ve bahçe kontrol edildi. Ayrıca Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelleri tarafından dolandırıcılık, hırsızlık ve temel güvenlik konularında vatandaşlar bilgilendirildi.

18.05.2024 12:22
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Samsun polisi okul çevrelerini denetlerken aynı zamanda da temel güvenlik ve suçlar konusunda da insanları bilgilendiriyor.

Samsun İl Emniyet Müdür Yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe emniyet müdürlükleri tarafından çocukların güvenli bir eğitim öğretim hayatı sürdürmelerinin sağlanması amacıyla kentte çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçları denetimi yapıldı. Samsun genelinde toplamda 73 ekip, 215 personel ile yapılan uygulamada 257 okulun çevresi 2 bin 85 kişi, 53 metruk bina, 169 umuma açık iş yeri, park ve bahçe denetlenerek kontrol edildi.

Toplum destekli polislerden dolandırıcılık uyarısı

Ayrıca Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personellerince İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde vatandaşlar; dolandırıcılık, evden hırsızlık, işyerinden hırsızlık, UYUMA, NARVAS, KADES ve temel güvenlik konularında bilgilendirildi. Bu konularda gecikme olmaksızın 112 acil çağrı merkezinin aranması gerektiği hatırlatıldı. Yapılan ihbarlarda kişisel bilgilerin gizli tutulduğu ve her ihbarın istisnasız değerlendirmeye alındığını ifade edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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