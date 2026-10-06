Samsun Tekkeköy\'de kamyon devrildi, 10 ton biber yola saçıldı ve 2 kişi yaralandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde devrilen kamyondaki yaklaşık 10 ton kapya biber yola saçılırken, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Ali Akgül yönetimindeki 55 K 2499 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüjde bulunan ağaca çarpıp devrildi.

Bafra ilçesindeki sebze halinden yüklediği yaklaşık 10 ton kapya biberi Çarşamba ilçesindeki sebze haline götüren kamyonun devrilmesi sonucu biberler yaklaşık 30 metrelik alana karayoluna saçıldı. Kazada kamyon sürücüsü Ali A. ile araçta yolcu olarak bulunan Berkan Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle araç trafiği yan yoldan sağlandı. Devrilen kamyon vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırılırken, yola saçılan biberler ise kamyonetlere yüklenerek karayolu yeniden trafiğe açıldı.