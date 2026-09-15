Samsun Tekkeköy'de kazada ölen 17 yaşındaki çocuk toprağa verildi, sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Samsun Tekkeköy'de kazada ölen 17 yaşındaki çocuk toprağa verildi, sürücü tutuklandı

Samsun Tekkeköy\'de kazada ölen 17 yaşındaki çocuk toprağa verildi, sürücü tutuklandı
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybederek Çarşamba'da toprağa verildi. Kazanın ardından serbest bırakılan otomobil sürücüsü yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, yeniden gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Kaza, 6 Eylül günü Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı viyadük altı Örnek Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hasan Y. (17) idaresindeki 55 APF 821 plakalı motosiklet, Aykut Ö. (36) yönetimindeki 55 ED 430 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü Hasan Y. ile arkasındaki Arda Şahin (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Arda Şahin dün hayatını kaybetti. Şahin bugün Çarşamba ilçesi Güneşli Mahallesi'nde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaza günü gözaltına alınıp ifadesinin ardından serbest bırakılan otomobil sürücüsü, Arda Şahin'in ölümünün ardından yeniden gözaltına alındı ve bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Aykut Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Samsun Tekkeköy'de kazada ölen 17 yaşındaki çocuk toprağa verildi, sürücü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Tekkeköy'de kazada ölen 17 yaşındaki çocuk toprağa verildi, sürücü tutuklandı - Son Dakika
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