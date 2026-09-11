Samsun Tekkeköy'de otobüs şoförünü darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun Tekkeköy'de otobüs şoförünü darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, biletsiz binen 2 yolcuyu uyaran otobüs şoförü Ramazan M., 3 kişinin saldırısı sonucu yaralandı. Olaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alınarak Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, biletsiz binen 2 yolcuyu uyaran otobüs şoförünü darbeden 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, 10 Eylül 2026 tarihinde Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Stat Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi R21 hat şoförü Ramazan M. (32), otobüste bilet kullanmayan 1'i kadın 2 kişiyi ikaz etti. Şahısların olay yerinden ayrılmasının ardından bir süre sonra 3 erkek şahıs geldi. Otobüs şoförü Ramazan M.'ye saldırıp darp eden şahıslar, otobüse de zarar verdiler.

Darp sonucu başının arka kısmında açılması sonucu yaralanan Ramazan M. hastanede tedavi altına alındı. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada olaya karıştıkları belirlenen E.C. (42), E.Y. (35) ve O.S. (25) yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

Tekkeköy, 3. Sayfa, Güncel, Samsun, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun Tekkeköy'de otobüs şoförünü darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi Diyarbakır'da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi
Sosyal konutta geri sayım başladı 7 şartı taşıyan başvurabilecek Sosyal konutta geri sayım başladı! 7 şartı taşıyan başvurabilecek
Yolcu uçağında bomba alarmı Apar topar döndürüldü Yolcu uçağında bomba alarmı! Apar topar döndürüldü
Evinin 3. katından düşen 19 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor Evinin 3. katından düşen 19 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor
CHP’den Mansur Yavaş’a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır CHP'den Mansur Yavaş'a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır
Ardahan ziyaretinde Özgür Özel’e olay sözler Acılı eş “İmamoğlu yüzünden“ diyerek böyle isyan etti Ardahan ziyaretinde Özgür Özel'e olay sözler! Acılı eş "İmamoğlu yüzünden" diyerek böyle isyan etti

20:06
Cem Yılmaz, baston kullanmaya başladı
Cem Yılmaz, baston kullanmaya başladı
19:39
Bu kadarına da pes Türk gazetecilere bakın ne yedirmeye kalkmışlar
Bu kadarına da pes! Türk gazetecilere bakın ne yedirmeye kalkmışlar
19:15
Camiye giren kadın cuma namazını karıştırdı
Camiye giren kadın cuma namazını karıştırdı
19:07
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:10
Öcalan’a İmralı’da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var
Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var
17:31
Başakşehir’de İSKİ’ye ait isale hattındaki borunun patlaması sonucu yolları su bastı
Başakşehir'de İSKİ'ye ait isale hattındaki borunun patlaması sonucu yolları su bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 20:12:26. #.0.2#
SON DAKİKA: Samsun Tekkeköy'de otobüs şoförünü darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement