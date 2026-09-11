Samsun Tekkeköy'de otobüs şoförünü darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, biletsiz binen 2 yolcuyu uyaran otobüs şoförünü darbeden 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, 10 Eylül 2026 tarihinde Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Stat Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi R21 hat şoförü Ramazan M. (32), otobüste bilet kullanmayan 1'i kadın 2 kişiyi ikaz etti. Şahısların olay yerinden ayrılmasının ardından bir süre sonra 3 erkek şahıs geldi. Otobüs şoförü Ramazan M.'ye saldırıp darp eden şahıslar, otobüse de zarar verdiler.

Darp sonucu başının arka kısmında açılması sonucu yaralanan Ramazan M. hastanede tedavi altına alındı. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada olaya karıştıkları belirlenen E.C. (42), E.Y. (35) ve O.S. (25) yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.