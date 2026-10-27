Samsun Terme\'de 228,79 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Samsun Terme'de 228,79 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Terme ilçesinde polisin uyuşturucu operasyonunda metamfetamin olduğu değerlendirilen 228,79 gram madde ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Samsun'un Terme ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 228,79 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir kişinin üzerinde arama yaptı. Çalışmaların devamında 2 kişinin ikametinde gerçekleştirilen aramalarda metamfetamin olduğu değerlendirilen toplam 228,79 gram madde, 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 100 ABD doları ve 32 bin 550 TL ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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