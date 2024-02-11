Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi, Derbent Barajı kıyısındaki tarlada ölü bulundu - Son Dakika
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Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi, Derbent Barajı kıyısındaki tarlada ölü bulundu

Samsun\'un Bafra ilçesinde bir kişi, Derbent Barajı kıyısındaki tarlada ölü bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde, Burunca mevkisinde bir tarlada yerde yatan bir kişinin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Ünal Yılmaz'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

11.02.2024 23:16
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Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi, Derbent Barajı kıyısındaki tarlada ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Burunca mevkisinde tarlada bir kişinin yerde yattığını gören vatandaşlar 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Ünal Yılmaz'ın (57) ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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