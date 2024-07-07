Samsun'un Çarşamba ilçesinde sağanak yağış su baskınlarına neden oldu - Son Dakika
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Samsun\'un Çarşamba ilçesinde sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Çarşamba ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, ilçede birçok evde ve cadde üzerinde su baskınlarına yol açtı. Şehir merkezinde bazı caddelerde su birikintileri oluşurken, Ali Fuat Başgil Mahallesi'nde bulunan Merkez Camisi de su baskınına maruz kaldı. Mahalle sakinleri, cami içerisine su girmemesi için mücadele etti. Zemin kattaki evler ise sular altında kaldı.

07.07.2024 04:12
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde etkili olan sağanak yağış, şehrin birçok noktasında su baskınlarına sebep oldu.

Çarşamba ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, ilçede çok sayıda evde ve caddede su baskınlarına sebebiyet verdi. Şehir merkezinde bazı caddelerde su birikintileri görülürken, ilçeye bağlı Ali Fuat Başgil Mahallesi'nde bulunan Merkez Camisinde de su baskını yaşandı. Biriken yağmur suları cami avlusunu adeta göle çevirdi. Mahalle sakinleri, sel sularının cami içerisine girmemesi için mücadele verdi.

İlçenin birçok mahallesinde zemin kattaki evler sular altında kaldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Samsun'un Çarşamba ilçesinde sağanak yağış su baskınlarına neden oldu - Son Dakika
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