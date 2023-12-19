Samsun\'un Terme ilçesinde silah ele geçirildi

Samsun'un Terme ilçesinde polis tarafından yapılan uygulamada silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 82 adet tabanca fişeği ve 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirilirken, 1 aranan bir kişi de yakalandı. Trafik yönünden bir sürücüye 1675 TL idari para cezası uygulandı. - SAMSUN