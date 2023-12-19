 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun'un Terme ilçesinde silah ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'un Terme ilçesinde silah ele geçirildi

Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 82 adet tabanca fişeği ve 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Ayrıca, aranan bir kişi de yakalandı ve bir sürücüye trafik cezası uygulandı.

Samsun\'un Terme ilçesinde silah ele geçirildi
19.12.2023 - 15:24,
Abone Ol

Samsun'un Terme ilçesinde polis tarafından yapılan uygulamada silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 82 adet tabanca fişeği ve 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirilirken, 1 aranan bir kişi de yakalandı. Trafik yönünden bir sürücüye 1675 TL idari para cezası uygulandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Terme, Güvenlik, Uyuşturucu, Trafik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'un Terme ilçesinde silah ele geçirildi - Son Dakika


15:34
Bakan Tekin'e TBMM'deki 'tarikat' çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu Bakan Tekin'e TBMM'deki "tarikat" çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu
15:26
Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler
15:22
Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak
14:42
Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL
14:27
Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu
14:27
DEM Parti, 11 ilin 27 ilçesinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek DEM Parti, 11 ilin 27 ilçesinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek
14:19
Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak
14:11
Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı

Son Dakika
15:34 Bakan Tekin'e TBMM'deki "tarikat" çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu
15:26 Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler
15:22 Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak
14:42 Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL
14:27 Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu
14:27 DEM Parti, 11 ilin 27 ilçesinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek
14:19 Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak
14:11 Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver onayı, al F-16'yı
13:58 Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 16:06:01. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'un Terme ilçesinde silah ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement