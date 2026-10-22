Samsun Vezirköprü\'de mutfakta çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Samsun Vezirköprü'de mutfakta çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir evin 1. katındaki mutfakta öğle saatlerinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar oluştu, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangın, bugün öğle saatlerinde Kılıç Güney Mahallesi'nde Yunis Kıllı'ya ait binanın 1. katındaki mutfakta çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin diğer katlara sıçramasını önleyerek, yangını kontrol altına aldı. Ardından evde soğutma çalışması yapıldı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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