Samsun Vezirköprü\'de mutfakta çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, bugün öğle saatlerinde Kılıç Güney Mahallesi'nde Yunis Kıllı'ya ait binanın 1. katındaki mutfakta çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin diğer katlara sıçramasını önleyerek, yangını kontrol altına aldı. Ardından evde soğutma çalışması yapıldı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.