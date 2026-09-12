Samsun Yakakent'te pikap halk plajına uçtu, sürücü ve yolcu yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun Yakakent'te pikap halk plajına uçtu, sürücü ve yolcu yaralandı

Samsun Yakakent\'te pikap halk plajına uçtu, sürücü ve yolcu yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Yakakent ilçesinde Sinop istikametine seyreden pikabın park halindeki otomobile çarparak halk plajına uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı. Yaralı sürücü ve yolcu, sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde pikabın halk plajına uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- Sinop karayolu üzerindeki halk plajı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Cumali Ç.(56) idaresindeki pikap, halk plajı önünde park halinde bulunan 06 ELK 171 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, halk plajına uçarak ters döndü. Kazada sürücüsü Cumali Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan Melek Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Yakakent, Samsun, Alaçam, Sinop, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun Yakakent'te pikap halk plajına uçtu, sürücü ve yolcu yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşu ülke ile mutabakata varıldı Yeni sınır kapısı geliyor Komşu ülke ile mutabakata varıldı! Yeni sınır kapısı geliyor
İsmi de değişti İlk kez duyduğu ezan sesinden etkilenip Müslüman oldu İsmi de değişti! İlk kez duyduğu ezan sesinden etkilenip Müslüman oldu
Diyarbakır’da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi Diyarbakır'da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi
Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı
MHP’den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti’ye katılırsa şaşırmayın MHP'den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti'ye katılırsa şaşırmayın
Sosyal konutta geri sayım başladı 7 şartı taşıyan başvurabilecek Sosyal konutta geri sayım başladı! 7 şartı taşıyan başvurabilecek

10:42
Ve Oğuz Çetin’den istifadan vazgeçen İsmail Kartal’la ilgili ilk açıklama geldi
Ve Oğuz Çetin'den istifadan vazgeçen İsmail Kartal'la ilgili ilk açıklama geldi
10:26
Ağabeyinin arkadaşıyla evlendi, düştüğü tek cümlelik not bomba
Ağabeyinin arkadaşıyla evlendi, düştüğü tek cümlelik not bomba
10:22
İstifa edip geri dönmüştü Ahmet Çakar’dan İsmail Kartal’a çok ağır sözler: Hain, hokkabaz...
İstifa edip geri dönmüştü! Ahmet Çakar'dan İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Hain, hokkabaz...
10:03
Erkek doktora muayene olmak istemeyince ortalık karıştı
Erkek doktora muayene olmak istemeyince ortalık karıştı
09:46
Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı
Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı
09:31
2027 için ilk asgari ücret tahmini geldi İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı
2027 için ilk asgari ücret tahmini geldi! İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 11:19:47. #.0.3#
SON DAKİKA: Samsun Yakakent'te pikap halk plajına uçtu, sürücü ve yolcu yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement