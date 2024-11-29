Samsunspor Tesislerinde Yangın Paniği - Son Dakika
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Samsunspor Tesislerinde Yangın Paniği

Samsunspor Tesislerinde Yangın Paniği

Samsunspor'un kamp yaptığı Nuri Asan Tesisleri'nde çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın sonucu tesislerde hasar ortaya çıktı.

29.11.2024 22:49  Güncelleme: 22:55
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SAMSUN (İHA) – Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un kamp yaptığı Nuri Asan Tesisleri'nde yangın paniği yaşandı.

Ligin 14. hafta karşılaşmasında Samsunspor, Bodrum FK'yı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi Samsunspor'un kamp yaptığı Nuri Asan Tesisleri'nde saat 21.00 sıralında yangın çıktı. Yangın ihbarı sonrası, Canik Yenimahalle Atatürk Bulvarı yanındaki tesise itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Çatıda çıkan yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahalesiyle söndürüldü.

Tadilat çalışması sırasında çatı kısmında çıkan yangın nedeniyle 2-3 odada ve çatıda hasar meydana geldiği, hasar tespit çalışmasının günün ilk ışıklarıyla yapılacağı belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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