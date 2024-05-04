Samsunspor - Trabzonspor Maçı Öncesi Sosyal Medya Paylaşımlarına İşlem

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SAMSUN (İHA) – Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Samsunspor – Trabzonspor maçı öncesi sosyal medyadan tahrik edici, aşağılayıcı, küfür içerikli paylaşımlar yapan 8 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğünce Samsunspor –Trabzonspor futbol müsabakası ile ilgili sosyal medya üzerinde "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında bazı sosyal medya hesapları üzerinden olumsuz paylaşımların yapıldığı tespit edildi.

Samsunspor - Trabzonspor futbol müsabakası ile ilgili olarak sosyal medya üzerinden; taraftar gruplarını tahrik edici, aşağılayıcı, küfür içerikli paylaşımlar yapan sosyal medya kullanıcılarının profil hesapları üzerinde yapılan araştırmada; profil sahiplerinin gerçekte A.F.D., S.E., G.G., M.E.Ö, S.N., H.A., G.K. ve F.D., isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Toplamda 8 sosyal medya kullanıcısı kimlik ve adres bilgileri tespit edilerek yakalanıp, haklarında adli ve idari işlemler yapıldı.

Polis ekiplerinin sanal devriye işlemini sürdüreceği ifade edildi. - SAMSUN