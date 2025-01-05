Samsunspor-Trabzonspor Maçında Meşale Skandalı - Son Dakika
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Samsunspor-Trabzonspor Maçında Meşale Skandalı

Samsunspor-Trabzonspor Maçında Meşale Skandalı

Samsun'da 82 Trabzonsporlu taraftar, stada yasaklı madde sokma girişiminden yasal işlemle karşılaştı.

05.01.2025 20:13
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Samsun'da, Samsunspor- Trabzonspor maçında stada sandviç içinde meşale sokmaya çalıştıkları belirlenen Trabzonsporlu 82 taraftar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Samsunspor-Trabzonspor arasında dün akşam Yeni Samsunspor Stadyumu'nda oynanan futbol müsabaka öncesi ve esnasında vücudunun çeşitli bölgelerinde, kıyafetlerinde, yanlarında taşıdıkları çanta, yiyecek ve içeceklerin içlerinde stada meşala, patlayıcı madde, torpil gibi yasaklı madde sokmak isteyenler hakkında polis tarafından işlem yapıldı. Misafir tribünündeki 9 şahıs hakkında meşale ve usulsüz giriş, ev sahibi tribünündeki 12 şahıs hakkında ise meşale, torpil, hakaret, yabancı madde, memura mukavemet suçlarından stadyum polis merkezinde gerekli işlemler yapıldı. Tribün olayları ile ilgili misafir tribününden 5 şahsa meşale, torpil ve hakaretten, ev sahibi tribününden 12 şahsa ise torpil, hakaret ve yabancı maddeden işlem yapıldı.

Trabzondporlu taraftarların stada sandviç içinde meşale sokmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla ilgili Samsun'da 23 ve diğer illerden de 21 kişi olmak üzere toplam 44 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Toplam 82 taraftar hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun gereği savcının talimatıyla adli ve idari işlem başlatılırken, ayrıca stadda bulunan güvenlik kamera görüntüleri incelenerek gerekli tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsunspor-Trabzonspor Maçında Meşale Skandalı - Son Dakika

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