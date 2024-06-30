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Samsunspor'un kuruluş yıl dönümü kutlamasında yangın çıktı

SAMSUN - Samsunspor'un 59. kuruluş yıl dönümünde taraftarlar meşaleli kutlama yaptı. Kutlamada otluk bir alanda yangın çıktı

Samsunspor'un 59. kuruluş yıl dönümünde taraftarlar Atakum ilçesindeki Kurupelit Yat Limanı'nda toplandı. Burada kırmızı beyazlı taraftar, meşale yakarak besteler eşliğinde kutlama yaptı. Samsunspor taraftarının meşaleli kutlamasında Kurupelit mendirekte otluk bir alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.