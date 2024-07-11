Sanayi sitesinde silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika
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Sanayi sitesinde silahlı saldırı: 1 ölü

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Kastamonu'da bir sanayi sitesinde çalışan bir vatandaş, tartıştığı kişiler tarafından silahla vurularak öldürüldü. İbrahim Aslan adlı kaporta ustası ile Ü.B. ve F.B. arasında çıkan kavga sonucunda, Ü.B. ve F.B. iş yerine gelerek silahla ateş açtı. İbrahim Aslan hayatını kaybederken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Ancak polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındılar. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

11.07.2024 16:11
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Sanayi sitesinde silahlı saldırı: 1 ölü

KASTAMONU - Kastamonu'da sanayi sitesinde kaporta ustası olarak çalışan bir vatandaş, tartıştığı şahıslar tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olay, Kastamonu Eski Sanayi Sitesi 6. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinde kaporta ustası olarak çalışan İbrahim Aslan ile Ü.B ve F.B. arasında henüz öğrenilemeyen sebeple kavga çıktı. Kavgadan bir süre sonra İbrahim Aslan'ın iş yerine gelen Ü.B. ve F.B. silahla ateş açtı. İş yerinin önünde duran İbrahim Aslan, kurşunların isabet etmesi neticesinde hayatını kaybederken, şahıslar bulundukları otomobil ile olay yerinden kaçtı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Aslan hayata döndürülemedi. Olay yerinden kaçan iki şüpheli ise Küpeli Sokak'ta polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından İbrahim Aslan'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sanayi sitesinde silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika

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